奮戰死守多日 260多名烏軍撤離亞速鋼鐵廠

（法新社基輔16日電） 烏克蘭副國防部長馬利亞爾今天指出，260多名烏克蘭軍人已自馬立波（Mariupol）港市遭圍困的亞速鋼鐵廠撤離。總統澤倫斯基稱這些軍人是國家英雄，需要活下來。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，馬利亞爾（Ganna Malyar）聲明指出，「53名傷勢嚴重的（軍人）已自亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離，至新亞速斯克（Novoazovsk）附近的醫療地點接受治療。」

她說，其他211人經人道走廊被送至歐連尼夫卡（Olenivka）。

新亞速斯克和歐連尼夫卡目前由俄羅斯軍隊和親俄分離主義者掌控。

馬利亞爾說：「將執行一項交換程序，讓他們未來能重回家園。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示：「我希望能拯救我們大兵的性命。」

他在今晚聲明中指出：「我要強調的是，烏克蘭需要國家英雄活下來。這是我們的信念。」

烏克蘭總參謀部表示，堅守馬立波的烏軍「執行了他們的戰鬥任務」，現在他們的主要目標是「保住人員的性命」。

根據上傳社群網站臉書（Facebook）的聲明，靠着死守亞速鋼鐵廠，烏軍未讓俄軍快速掠取烏南的札波羅熱市（Zaporizhzhia）。「馬立波的捍衛者是我們的英雄，他們將名垂青史。」

亞速鋼鐵廠已成為抗俄侵略的象徵，儘管馬立波其他地區已遭俄軍攻下，仍有數百軍人堅守在此戰鬥。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP