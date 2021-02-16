奮戰4盤力克茲韋列夫 喬科維奇晉級澳網4強

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（法新社墨爾本16日電） 世界球王喬科維奇今天在澳洲網球公開賽與德國名將茲韋列夫陷入激烈苦戰，並一度怒砸球拍，所幸終場以4盤打包對手，生涯第39度闖進大滿貫賽最後4強。

拿過8座澳網男單冠軍獎盃的喬科維奇（Novak Djokovic）抱腹傷上陣，今天表現並不穩定。他先丟掉第一盤，其後深深依靠堅強毅力，最後以6比7（6/8）、6比2、6比4和7比6（8/6）淘汰茲韋列夫（Alexander Zverev）。

名列大會第6種子的茲韋列夫，去年在澳網4強止步，敗給奧地利好手提姆（Dominic Thiem）；儘管他其後在美國網球公開賽（US Open）首度打進大滿貫賽決賽，卻又再度輸給提姆痛失奪冠機會。

喬科維奇下一場比賽將對上從會外賽一路晉級的俄羅斯選手克拉特塞夫（Aslan Karatsev），外界普遍看好這位塞爾維亞天王可順利挺進澳網決賽，追求創網壇紀錄的生涯第9座澳網男單冠軍，以及個人生涯第18座大滿貫賽冠軍。

克拉特塞夫在8強賽以2比6、6比4、6比1、6比2淘汰帶傷出賽的保加利亞名將狄米特羅夫（GrigorDimitrov），繼續他在本屆澳網的驚奇之旅。

© 2021 AFP