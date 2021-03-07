女友成反政變運動首名死者 緬甸青年誓言續反抗

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（法新社奈比多7日電） 恆亞紮（Hein Yar Zar）在刺青藝術家把他的初戀情人肖像紋上他的胸口時，露出痛苦表情。他的女友在緬甸軍方鎮壓行動中喪生，成了反抗軍政府的象徵。

恆亞紮的女友苗兌兌凱（Mya Thwate Thwate Khaing）2月9日在首都奈比多街頭示威時，頭部中彈送醫，10天後宣告不治，成為軍方展開鎮壓行動以來首名喪命的抗議者。

此後，她的形象成了從軍政府手上奪回權力的血腥戰鬥的象徵。緬甸軍方上月拘捕文人政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），萌芽不久的民主政治因此受挫。

對21歲的恆亞紮來說，女友年輕的生命嘎然停止，雖令人悲痛，也讓他決心堅持抗議下去，

他告訴法新社記者：「我們今年有許多計畫。她卻在生日前夕喪命。」

「我想念着她，把她的倩影紋在身上。這是我倆的回憶。」

苗兌兌凱在生日前兩天被軍方子彈擊中腦部，陷入昏迷的她在病榻度過20歲生日。

幾天後，印有她肖像的長達15公尺布條，高掛在商業城市仰光的一座橋上，部分抗議人士稱她「烈士」。

她的死引發國際社會對軍政府的嚴厲譴責，多個國家針對緬甸軍方將領祭出制裁。

隨着安全部隊對示威民眾的鎮壓更加殘暴，截至今天為止，已經有超過50名示威者在抗議活動喪生。

「沒人能像她一樣。」 恆亞紮伸出臂膀，露出上頭多年前刺下的山盟海誓「永遠在一起」。

© 2021 AFP