女性得主不及男性？諾貝爾獎：沒保障名額這回事

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（法新社斯德哥爾摩11日電） 今年諾貝爾獎只有1名女性得獎，遠不如男性有12人獲殊榮，頒獎單位瑞典皇家科學院今天對此表示，諾貝爾獎並未設定性別保障名額。

諾貝爾獎自1901年開始頒發至今，僅59名女性摘下桂冠，佔總得獎人6.2%，今年唯一女性得主是獲頒和平獎的菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）。

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）負責頒發諾貝爾化學獎、物理學獎和經濟學獎。

瑞典皇家科學院秘書長韓森（G?ran Hansson）接受法新社訪問時，捍衛諾貝爾獎遴選方式，法新社將問題與回答整理如下：

●頒獎給女性有困難嗎？

「很遺憾女性得主這麼少，這反映社會環境的不公，過去如此，現在亦然，我們還有很大的努力空間。」

「我們決定不為性別或族裔設下保障名額，我們希望得主…都是因為做出最重大的發現而獲獎，而非因為性別或族裔得獎，這才符合諾貝爾先生的遺願。」

●如何確保女性的努力被看見？

「我們希望確保所有值得表揚的女性都有獲諾貝爾獎評量的公平機會，所以我們下了相當大的功夫鼓勵提名女性科學家。我們也要確定能掌握委員會與學院的問題、下意識的偏見，並邀請社會學家來演講，舉辦小組座談，做了不少努力。」

●今年沒有女性值得獲頒（科學類）諾貝爾獎？

「今年沒有女性拿下科學獎項…要記得西歐或北美的自然科學教授只有10%是女性，在東亞甚至更少。」

●諾貝爾獎是否反映科學界的真實狀況？

「是…也要記得評選、提名和選出得獎人需要時間…可以說這個情況與10年或20年前相同。」

●有更多女性得主不是會傳遞正面訊息嗎？

「我們討論過這點…不過我們擔心，那到頭來會變成得獎人是因為身為女性而得獎，而非因為出類拔萃而得獎。」

●未來該怎麼做？

「我們將確保會有更多比例的女性科學家獲邀提名，也會繼續確保委員會中有女性，但我們需要協助，社會也得提供幫助。我們須以不同態度來看待女性投身科學界這件事…這樣她們才有機會做出值得被獎項肯定的重大發現。」

© 2021 AFP