女性接連遇害 委內瑞拉300多人上街抗議

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（法新社委內瑞拉阿卡里瓜27日電） 1周內接連傳出3名女性遇害之後，超過300名示威者今天聚集在委內瑞拉農業州波圖古薩州（Portuguesa），抗議與性別相關的「殺害女性」（Femicide）行為。

男男女女高呼「正義」，手持以黑色簽字筆寫着「別再發生」的氣球，在北部城市阿卡里瓜（Acarigua）平和示威，駕駛人按鳴喇叭以示支持。

首都卡拉卡斯（Caracas）也有群眾聚集示威。

21日開始接連3名女性遇害，第一個是17歲的馬蒂內茲（Eliannys Martinez），她在距離阿卡里瓜約30公里的圖倫市（Turen）上教堂後遇害。22日，同一座城鎮又發生20歲女子法康（Eduarlis Falcon）從家中前往健身房途中遇害事件。根據當地媒體，兩人都有遭性侵跡象。

33歲的索沙（Carmine Sosa）則是上周在波圖古薩州死於前男友之手。

司法部長沙柏（Tarek William Saab）承諾「最大正義」，並宣示將調查馬蒂內茲和法康之死。沙柏辦公室表示，2017年以來已知發生過610件「殺害女性」事件，而其中一半已經破案。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP