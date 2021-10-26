女性走上街頭 抗議世界對阿富汗危機欠缺作為

（法新社喀布爾26日電） 在阿富汗首都喀布爾，女性倡議人士高舉標語，上面寫着「為什麼全世界沉默坐視我們死去？」，抗議國際社會對阿富汗危機欠缺作為。

廣告 繼續瀏覽後續

今天約有十幾名高舉爭取女性受教權、工作權標語的倡議人士走上喀布爾街頭，塔利班隨後阻止媒體靠近遊行隊伍。

「阿富汗女性維權者自發運動」（Spontaneous Movement of Women Activists in Afghanistan）的1名活動主辦者阿米力（Wahida Amiri）告訴法新社：「我們要求聯合國秘書長支持我們的受教育權和工作權。現在我們的一切都已被剝奪。」

阿米力說，「我們無意反對塔利班，只是想要和平示威。」

這群女性針對阿富汗「政治、社會和經濟形勢」的抗議活動，最初計畫在聯合國阿富汗援助團（UNAMA）附近舉行。

結果，活動在最後一刻移往前「綠區」入口，綠區是多個西方國家大使館所在地，如今多數使節團都已在8月時撤離阿富汗。

在這個嚴密戒備區域的入口，塔利班槍手起先只是要求示威者與媒體記者離開現場。一名法新社記者隨後看見12名警衛前來增援，其中多數配備武器，他們將現場的記者推開，並沒收正在攝影的1名當地記者的手機。

由於塔利班仍不允許女性重返工作崗位，也不讓大多數女孩上學，最近數周喀布爾經常出現此類象徵性示威活動。

本月21日，約20名女性被允許遊行超過90分鐘，但數名報導示威活動的外國和當地記者遭到塔利班武裝分子毆打。

© 2021 AFP