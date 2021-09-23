「女版賈伯斯」詐欺案 美前防長馬提斯出庭作證

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（法新社加州聖荷西22日電） 現已跌落神壇的前生技之星霍姆斯詐騙案今天持續開庭，美國前國防部長馬提斯作證表示，霍姆斯滴血檢測的技術前景深深打動他，當霍姆斯公司捲入詐騙時，他甚至不敢置信。

馬提斯（James Mattis）2013至2016年間在霍姆斯（Elizabeth Holmes）現已倒閉的Theranos公司擔任董事，是第一位為這宗高知名度詐騙案出庭的大咖。

馬提斯在加州聖荷西出庭時表示：「我被只要一滴血還有遠距檢測就能知道一堆問題的想法深深吸引。」

2003年，年僅19但極富領袖魅力的霍姆斯創辦Theranos，標榜可提供只需一滴血的分析儀，且比傳統實驗室更快速、價格更低廉。

2017至2019年間在川普任內擔任國防部長的馬提斯表示，他對這個想法太有興趣了，因此對Theranos投資了近8萬5000美元。

不僅馬提斯與美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）被吸引加入Theranos董事會，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）甚至還砸錢投資，霍姆斯自己則被捧成當紅炸子雞，還有媒體稱她是女版「賈伯斯」（Steve Jobs）。

但問題是，這種分析儀器成果不如預期，以致霍姆斯遭控詐欺，最高可能判刑數十年。

© 2021 AFP