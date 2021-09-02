女自由車手史托瑞摘帕運第17金 刷新英國紀錄

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（法新社東京2日電） 英國帕運自由車女選手史托瑞（Sarah Storey）今天摘下生涯29年來第17面帕運金牌，刷新英國選手帕運摘金紀錄。她在站上頒獎台唱國歌時，忍不住流下眼淚。

史托瑞繼上周在賽車場個人追逐賽以及兩天前在C4-5個人公路計時賽獲勝後，今天贏得C4-5公路賽第一，摘下個人在東京帕運的第3面金牌。

史托瑞在79.2公里的比賽結束後立即告訴英國電視台「第四頻道」（Channel 4）：「我再一次被喜悅淹沒。」「這好像發生在別人身上一樣。」

「現在我無法解釋或推斷關於比賽的任何事情，但率先衝線的感覺非常棒。」

自由車皇後史托瑞以2小時21分51秒的成績奪金，贏得個人第17面帕運金牌，超越英國游泳選手肯尼（Mike Kenny）在1976年至1988年拿下16面金牌的紀錄 。

她再度和英國同胞雷恩-萊特（Crystal Lane-Wright）站在一起，這是兩人第3場比賽分居冠亞軍；法國選手帕圖耶（Marie Patouillet）取得銅牌，在東京帕運二度名列兩人之後。

雷恩-萊特說：「看到史托瑞如此成功真是太好了。」「我在她的陰影下贏得3枚銀牌，我甘之如飴。」

史托瑞的耐力與參賽年資驚人，早在1992年的巴塞隆納帕運上，年僅14歲的她以游泳選手之姿首次參加帕運，摘下2金。

史托瑞在1992年至2004年間贏得5面游泳金牌後，於2008北京帕運轉攻自由車，如今金牌數已超越游泳選手肯尼33年來無人能破的紀錄。

出生左臂即喪失功能的史托瑞，累計打破76項世界紀錄，就她自己而言，不斷刷新自己創下的世界紀錄是她所追求的目標。

憶起當年父母怎麼協助她時，史托瑞努力忍住眼淚。她哽咽說：「當我12歲時，我在學校什麼獎都沒得到，我的父母一直對我說『專註在你自己身上，只需要把重心放在你最好的潛能上』。」

她過去曾在受訪時提到自己少女時期曾遭霸凌，學校生活僅有「孤獨」可言，並在早年身為游泳選手有所斬獲後，罹患厭食症。

如今拿下生涯8屆帕運第17金，站上頒獎台唱國歌時，史托瑞再次流下眼淚。

根據英國天空新聞網（Sky News），43歲的史托瑞一人在東京參賽，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，她的丈夫、8歲女兒與3歲兒子都沒有陪同。

史托瑞稍早前受訪時表示，不打算立即退休，因為兒子查理（Charlie）還希望她再戰2024巴黎帕運。

© 2021 AFP