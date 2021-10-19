女記者採訪監獄遭性侵 美洲人權法院裁哥倫比亞有罪

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（法新社哥斯大黎加聖荷西18日電） 哥倫比亞一名女記者2000年到一座監獄調查武器走私集團時，遭準軍事人員綁架、性侵及虐打，美洲人權法院今天裁定，哥倫比亞須為她受到的磨難「負責」。

隸屬美洲國家組織（Organization of American States）的美洲人權法院（Inter-American Court of Human Rights Court）發布聲明說，記者貝多亞（Jineth Bedoya）在調查一個罪犯網絡時遭遇威脅，哥倫比亞「沒有調查」此案，因此有罪。

美洲人權法院裁定，哥倫比亞「沒有盡責展開調查，違反司法保障、司法保護與法律之前人人平等的權利」，因此有罪。

貝多亞現年47歲，她是在2000年5月25日替「觀察報」（El Espectador）採訪時，於哥倫比亞首都波哥大的莫德洛監獄（La Modelo）前遭一群準軍事人員綁架，當時她正在監獄調查一個武器走私集團。

這群準軍事人員虐打、性侵她16個小時，最後將她全身赤裸地丟在路邊。

庭訊時，她暗指哥倫比亞的執法官涉案，特別提到一名「具影響力」的警察部隊總監。

美洲人權法院裁定，這些行為「無法在未經同意、國家勾結或至少政府容忍下」做出。

保守派總統杜克（Ivan Duque）推文表示，哥倫比亞「完全接受這個決定」。

貝多亞去年獲得聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）的世界新聞自由獎。她推文說，2021年10月18日這天將載入史冊，這場抗爭始於一起個人犯罪，結果是數以千計的性暴力女性受害者和女記者的權利得到維護。

由於貝多亞與她的母親遭受威脅，今年3月，美洲人權法院諭令哥倫比亞「立即」確保她們母女的安全。當時，哥倫比亞政府已請求貝多亞原諒。

© 2021 AFP