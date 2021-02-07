好心陌生人牽線 美老兵找回遺失53年皮夾

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（法新社華盛頓6日電） 高齡91歲的美國海軍退役氣象學家葛里向（Paul Grisham）尋回53年在南極洲遺失的一隻皮夾，讓他驚喜萬分。這起溫馨事件的幕後功臣，是幾個古道熱腸的善心陌生人。

「聖地牙哥聯合論壇報」（The San Diego Union-Tribune）本周報導，葛里向1967年10月被派至南極洲羅斯島（Ross Island）科學基地擔任氣象預報員。13個月後，他動身返回陽光燦爛的美國加州，但卻忘了帶走皮夾。直到2014年這座基地進行拆除作業時，皮夾才又幸運被人發現。

而靠着一群業餘但熱心的「柯南」接力幫忙之下，終於查到葛里向下落，並將皮夾物歸原主。

主要功臣是新罕布什爾州一對父女檔，兩人最初是看不慣去年有人把一條海軍軍人的身分識別手煉當作商品販售，兩人買下手煉並聯繫上另一人經營的退伍軍人相關機構，進而找到手煉主人並予歸還。

3人再聯手聯繫上海軍氣象服務協會（Naval Weather Service Association），這才成功追溯到曾為會員的葛里向。

這隻完好如初的皮夾最後在1月30日送達葛里向位於加州北部聖卡羅斯（San Carlos）的家。

葛里向表示，有這麼多人煞費周章、居中牽線將皮夾歸還失主，讓他感動不已。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP