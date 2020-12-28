如何搜集用戶個資 FTC要臉書等9大社媒巨擘說明

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（法新社舊金山14日綜合外電報導）美國聯邦貿易委員會（FTC）今天下令亞馬遜、臉書、推特、YouTube和其他網路巨擘就資料搜集、廣告投放和用戶參與度等方面提供相關資訊。

FTC向亞馬遜（Amazon）、TikTok母公司字節跳動（ByteDance）、Discord、臉書（Facebook）、Reddit、Snap、推特（Twitter）、WhatsApp和YouTube等9家社群媒體和影音串流公司發布命令，要求他們就公司如何搜集、使用和呈現用戶個資提供資料，並針對公司如何向用戶展示廣告、用戶參與度及相關作法如何對兒童和青少年構成影響提出說明。

FTC指出，亞馬遜因其頗受歡迎的Prime串流電視服務而榜上有名。

FTC說：「FTC希望了解商業模式如何影響美國人的所見所聞、與誰交流，以及分享哪些資訊。」

法新社和路透社報導，FTC在聲明中說，審查的範圍將包括社群媒體和影音串流服務如何使用用戶個資，如何決定對用戶投放何種廣告、如何使用演算法，以及促進用戶參與的策略。

FTC今天以4比1通過這項決定，投下反對票的是共和黨籍委員菲力普斯（Noah Joshua Phillips），他認為這些命令「只是散彈槍打鳥，只有部分與既定重點相關」。

這些公司收到命令之後，有45天時間做出回應。

Discord說，期待回覆FTC提出的問題。公司發言人透過電郵發布聲明說：「我們並未透過廣告刊登、向廣告商出售用戶資訊或與他人分享用戶個資賺取金錢，而是從用戶付費訂閱服務直接獲利。」

其他公司未立即回應置評要求。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP