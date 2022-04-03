委內瑞拉人首摘米其林 Mono主廚在香港詮釋鄉愁

（法新社香港3日電） 阿瑞巴玉米餅（Arepa）、塔可（taco）、阿根廷青醬，拉美人熟悉的味覺饗宴替查爾頓開設的香港餐廳Mono贏得米其林殊榮，他是第一位摘下米其林星星的委內瑞拉人。

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對長久以來以法式料理聞名的查爾頓（Ricardo Chaneton）而言，在Mono開張兩年後摘下米其林星星，除了備感自豪，身上也多了份「非常棒」的責任「重擔」。

這位34歲主廚告訴法新社：「地球那端的人都在看着我，身為第一位擁有米其林星星的委內瑞拉人，大家目光都聚焦在你身上。」

「但我跟他們說別擔心，因為我會盡我所能，當我們洲和我們國家的代言人。」

摘星之前，座落於中環的Mono早已名聞遐邇。2021年，Mono獲選亞洲50大最佳餐廳，是第一家上榜的拉美餐廳。

Mono原本被冠上「當代法式」料理名號，因為查爾頓曾在位於法國蔚藍海岸（French Riviera）、2019年被選為世界最佳餐廳的Mirazur任職。

但查爾頓說，Mono開張1個月後，食客就把這家餐廳稱為拉美餐廳了。他說：「這正是我們想要的，法國元素一直都在，但我出生在委內瑞拉，有個哥倫比亞祖母、阿根廷祖父，我把那些都放進了自己的味道里。」

在查爾頓的廚房裡，不同口音的西班牙語此起彼落，他的廚師群來自委內瑞拉、墨西哥、瓜地馬拉和巴西，而他們端上的菜餚，恰恰呈現了拉美地區的豐富多元。

餐廳菜單包括阿根廷青醬（chimichurri）法式乳鴿佐豆薯（jicama），以及以胭脂樹籽油烹調呈現鮮黃色的布列塔尼比目魚。查爾頓說：「我們沒想要百分之百地呈現傳統料理，而是希望用我們的想法詮釋鄉愁，做出那些記憶中的味道。」

儘管摘下了米其林星星，Mono的生意卻沒因此更好，因為在Omicron變異株疫情肆虐下，香港發布餐廳禁止內用的防疫限制。

查爾頓說，他在1月某天上午得知獲獎消息，而那天，正好是香港政府宣布晚間6時過後餐廳禁止內用。

他告訴法新社：「我們那天的心情真是苦樂參半。」

隨着確診案例減少，港府宣布4月21日起餐廳可恢復晚間時段內用。

查爾頓起初是在故鄉委內瑞拉卡拉卡斯的披薩店工作，後來在Mirazur傳奇主廚科拉格雷科（Mauro Colagreco）指導下成為法式料理職人。儘管一路兜兜轉轉才踏上摘星之路，查爾頓並不後悔。

他說，「感謝命運捉弄」，讓他走上了料理之路。

「我想，Mono最美的地方在於，這是亞洲望向拉美美食之窗。如果我是以法式料理摘下星星，那意義就不一樣了。」

© 2022 AFP