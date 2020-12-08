委內瑞拉國會選舉執政黨壓倒性勝選

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（法新社卡拉卡斯7日電） 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）所屬的社會黨在國民議會選舉獲得壓倒性勝選，馬杜洛今天盛讚這是國家的「新氣象」。

執政黨「委內瑞拉聯合社會黨」於昨天大選後，讓馬杜洛掌控席次增至277席的國民議會。此為先前唯一不受社會黨掌控的機構。

馬杜洛在推特上說：「今天的委內瑞拉從和平、喜悅、團結與強化民主機構的新氣象中醒來。」

國家選舉委員會表示，馬杜洛和他的左翼盟友在開出的98.6%票數中，獲得68.4%選票。

然而大多數委國民眾抵制選舉，投票率僅31%。

馬杜洛的勝選進一步弱化獲美國撐腰的反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）。瓜伊多指控選舉舞弊後帶頭杯葛選舉。

馬杜洛在總統府與俄羅斯觀察員共同慶祝，執政黨及其盟友在277個國民議會席次中贏得「將近250席」。國家選舉委員會尚未宣布最終席次分配。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，華府將持續承認瓜伊多與合法的國民議會。

蓬佩奧聲明表示：「馬杜洛早在2018年就靠非法竊奪選舉而掌權，國際社會不能允許他二度竊奪選舉。」聲明同時形容這次選舉是場「鬧劇」，目的是為了建立效忠馬杜洛的傀儡議會。

英國政府稱這場選舉有「嚴重瑕疵」，並表示將持續承認瓜伊多為委內瑞拉的國民議會議長以及臨時總統。

但委國盟邦俄羅斯卻稱讚這場選舉，比一些自詡為「民主典範」的國家還要透明。

加拿大和美洲國家組織（OAS）也拒絕接受這項選舉結果，歐洲聯盟則表示，這場選舉顯示「欠缺對政治多元主義的尊重」。

力挺瓜伊多的美國，為施壓讓馬杜洛下台而對委國祭出經濟制裁，包括自2019年4月起生效的石油禁運在內。

馬杜洛表示，他會呼籲美國總統當選人拜登（Joe Biden）解除那些制裁。

出身巴士司機的馬杜洛在政治導師查維斯（Hugo Chavez）死後，於2013年成為總統，並於2018年一場舞弊叢生的選舉連任，當時反對陣營也杯葛大選，國際社會大多認為馬杜洛是非法勝選。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）

© 2020 AFP