委內瑞拉展開新冠疫苗全國接種 年底前打完7成人口

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（法新社卡拉卡斯18日電） 委內瑞拉今天藉俄制「衛星-V」（Sputnik-V）新型冠狀病毒疫苗，對醫護展開接種，委國政府表示目標是年底前為國內7成人口完成施打。

委內瑞拉目前已到貨首批10萬劑的俄國疫苗，北部一間醫院的37歲外科醫師李維羅（Glendys Rivero）成為首位接種者。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）推文說：「在對抗這場大流行與捍衛我國人民健康之戰里，我們順利開展第一階段大規模接種。」

委國第一批接種者包括醫護、軍警、國會議員與其他公務機關人員，但像年長者這類特別脆弱的族群卻不在馬杜洛今天宣布的首批接種名單里。馬杜洛表示，一般公眾的接種將於4月展開。

衛生部長阿瓦拉多（Carlos Alvarado）表示，今年底前要完成國內70%人口的接種。

委內瑞拉以2億美元籌購1000萬劑俄制疫苗，另將透過世衛的全球疫苗取得機制（COVAX）獲得140萬到240萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津（Oxford）疫苗。

委內瑞拉是俄制疫苗海外臨床試驗地點之一，官方數據通報疫情至今計有13萬4000多例確診、1297例染疫病故，但被人權組織質疑過於偏低。

© 2021 AFP