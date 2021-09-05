委內瑞拉政府與反對派會談 似達成部分協議

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（法新社墨西哥市5日電） 委內瑞拉官員4日暗示，政府與反對派試圖化解長期以來政治爭端的會談，似乎已達成「部分協議」。

反對派設法透過在墨西哥市召開的會談，確保即將在秋天舉行的地方選舉能公開公正，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府則希望國際鬆綁對經濟委靡不振的委內瑞拉實施制裁。

率領政府代表的委內瑞拉國會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）告訴記者：「我們主要致力於達成部分協議，尤其是關於服務委內瑞拉人民的部分。」

不過官員對協議內容並未透露任何資訊，反對派代表的消息人士則告訴法新社，「至今沒有同意任何事」。

這場會談由挪威牽線，墨西哥主辦，目標在於化解馬杜洛執政8年來的政治危機。

會談有7項議程，包括鬆綁制裁、保證政治參與和選舉權，但不包括馬杜洛下台。反對派指控馬杜洛在2018年的連任選舉舞弊。

羅德里格斯說，政府對任何經濟方面的保證都非常關注，並稱願意給予反對派讓步，以換取即使並非所有的經濟制裁解除。

瓜伊多（Juan Guaido）領導的主要反對派這周結束3年來杯葛總統馬杜洛政府所辦各項選舉的做法，宣布投入11月的州、市長選舉。

無論是馬杜洛，或是有約60國承認為總統的瓜伊多都不打算親自參與這場閉門會談，會談預料6日落幕。

© 2021 AFP