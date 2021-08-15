委內瑞拉政府與反對派談判 西方：若成功將檢討制裁

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（法新社華盛頓14日電） 美國、加拿大與歐洲聯盟（EU）今天樂見委內瑞拉政府與反對派在墨西哥展開新的對話，重申雙方談判若獲得「有意義的進展」，願意重新檢討對委內瑞拉的制裁。

委內瑞拉政府與反對派的代表昨天簽署文件，同意在挪威斡旋下，由墨西哥政府擔任東道主，在墨西哥市進行「全面性的對話與談判進程」。對話預料着重在制裁與大選方面，以期結束委內瑞拉嚴重的政治與經濟危機。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、加拿大外交部長賈諾（Marc Garneau）發布聯合聲明說：「我們樂於聽到委內瑞拉人領銜的全面性協商即將在墨西哥市展開。」

他們敦促雙方「真誠參與」對話以達成解決方案結束長期危機，同時也寄望這項「進程可以促成這個國家恢復民主體制」。他們表示，「如果這場會談獲得有意義的進展」，他們就願意重新檢討制裁。

他們並呼籲委內瑞拉釋放政治犯、讓政黨自主、言論自由，不再迫害人權。

委內瑞拉2018年大選引發爭議，反對派指控總統馬杜洛（Nicolas Maduro）靠舞弊連任後，美國祭出新制裁，導致這個南美國家經濟危機加劇。

馬杜洛樂見舉行新會談，但他希望所有不道德的制裁立即解除，如此委內瑞拉才能自主且自立地走向談判，不必屈服於美國政府的勒索與威脅。

反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）2019年以國會議長的身分自行宣布成為委內瑞拉領導人，獲大約60國認可為委國總統的他，希望在選舉條件、總統大選的明確計畫以及釋放政治犯方面獲得承諾。

© 2021 AFP