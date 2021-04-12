委內瑞拉稱美國制裁害買不到疫苗 將生產古巴貨

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（法新社卡拉卡斯11日電） 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天表示，委國希望每月生產200萬劑古巴的Abdala新型冠狀病毒疫苗。這支疫苗還在進行第3階段試驗。

法新社報導，馬杜洛在電視演說中表示：「我們簽署了協議，要在實驗室生產…每個月200萬劑Abdala疫苗…大概在8月、9月。」

他說，委內瑞拉也將參與古巴製造的Abdala疫苗第3期試驗。

本周稍早，委內瑞拉政府聲稱，由於美國實施經濟制裁，凍結了委國的海外帳戶資產，導致委國買不到疫苗。

這番說法遭委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）駁斥，他指責政府說謊，並稱馬杜洛應為委內瑞拉缺乏疫苗負責。

古巴已研發出4款疫苗，目前處於不同的臨床試驗階段。古巴已開始為醫護人員展開兩款疫苗的施打作業，但這兩款疫苗都還在第3階段試驗中。

其中一款就是Abdala疫苗，目前已有12萬4000名醫護人員接種，同時有4萬8000名志願者參與第3階段臨床研究。

若Abdala疫苗取得使用許可，將是拉丁美洲第一支全程自行研發與生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP