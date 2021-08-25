委內瑞拉西部暴雨 釀至少15人死亡

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（法新社卡拉卡斯24日電） 委內瑞拉當局今天表示，連續數小時的大雨引發土石坍方，在委內瑞拉安地斯山脈奪走至少15人性命。

莫科蒂斯谷（Mocoties Valley）連續降下數小時的傾盆大雨，導致巨石滾落山坡、中斷道路。莫科蒂斯谷是委國西部梅里達州（Merida）一處農業地帶，觀光人潮絡繹不絕。

代表總統馬杜洛（Nicolas Maduro）監督梅里達州的官員古茲曼（Jehyson Guzman）表示，有15人證實罹難。

社群媒體上分享的影像顯示委內瑞拉的城鎮托瓦爾（Tovar）一條街道成了溪流，車輛在水流中載浮載沉，其他影像顯示車輛陷入泥淖，或卡在泥濘中竄出的樹根之間，周圍都是石頭和傢具。

梅里達州州長格瓦拉（Ramon Guevara）表示，莫科蒂斯河潰堤，造成托瓦爾水患，當地電力、電話線路和聯外道路都已中斷。

駐梅里達州新聞工作者昆特羅（Jesus Quintero）告訴法新社：「這是很嚴重、悲傷和絕望的情況。失去一切已經不容易，更糟的是失去家人。這是2005年的悲劇重演。」當年，梅里達州豪雨造成41人喪生、52人下落不明。

委內瑞拉其他地方也降下大雨，包括首都卡拉卡斯（Caracas）。馬杜洛在國家電視台上表示，全國有超過3萬5000人受到大雨影響，逾8000戶民宅被摧毀。

政府氣象機構警告有6條河川有潰堤之虞，波利瓦州（Bolivar）、瓜利科州（Guarico）和佐里亞州（Zulia）3州皆處於紅色警戒狀態。

© 2021 AFP