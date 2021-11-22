委內瑞拉選委會：馬杜洛政府在地方選舉大獲全勝

（法新社卡拉卡斯22日電） 至今仍有部分國際社會不承認委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）2018年的勝選；不過，委國選委會宣布，馬杜洛政府在昨天的市長及州長選舉獲得壓倒性勝利。

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與馬杜洛結盟的候選人拿下23州中的20州州長寶座，以及首都卡拉卡斯（Caracas）市長大位。

委內瑞拉反對派3年來首度參與選舉，獲得的3州包含石油豐沛的佐里亞州（Zulia），這也是全國第2大城馬拉開波（Maracaibo）所在地。

歐盟睽違15年第一次派出觀察員代表團監督選舉，並會在明天提交報告。

委內瑞拉政府藉這次選舉展現善意以尋求解除國際對委內瑞拉的制裁，而反對派則試圖及時重建以進軍2024年總統大選。

根據官方統計90.21%選票後公布的暫時結果，昨天選舉的投票率為41.8%。

針對選舉結果，馬杜洛表示這是「漂亮的勝利」。

在結果宣布之前，反對派人士卡普瑞爾斯（Henrique Capriles）對於投票站延遲關閉有利於舞弊而持保留態度。

卡普瑞爾斯在推特（Twitter）上表示：「馬杜洛和他的政黨命令國家選舉委員會（CNE）在沒有選民的情況下不要關閉投票所…他們將投下不存在的選票。」

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