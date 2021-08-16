委國政府與反對派談判 重要異議人士格瓦拉獲釋

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（法新社卡拉卡斯15日電） 委內瑞拉主要反對派人士格瓦拉（Freddy Guevara）上月因涉嫌「叛國」和「恐怖主義罪行」被捕，今天獲釋。委國政府和反對派數天前才剛展開新一波談判。

35歲的格瓦拉上月12日在首都卡拉卡斯（Caracas）遭波利瓦國家情報局（Sebin）人員拖出車外，然後遭到關押。波利瓦國家情報局是委內瑞拉的首要情報機關。

檢察總長沙柏（Tarek Saab）以「恐怖主義罪行、破壞憲法秩序、共謀犯罪和叛國」等罪名起訴格瓦拉，稱他涉及7月初在卡拉卡斯一處社區的暴力衝突，而委國政府指稱這起衝突是想推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

在挪威牽線下，委國政府和反對派日前在墨西哥展開新一波談判，試圖終結嚴重危害委內瑞拉的政治和經濟危機，而釋放政治犯也是談判的議題之一。

格瓦拉曾是學生領袖，也當過國會議員。美國曾呼籲委國釋放格瓦拉，指他被捕一事讓左翼的馬杜洛聲稱願與反對派對話的說法蒙上陰影。

部分媒體報導指稱格瓦拉獲釋後將赴墨西哥、加入反對派的談判團隊，但他說他還不知道會不會參與。格瓦拉今天受訪時表示，他「不清楚（獲釋後）有哪些限制」。

格瓦拉的律師則說，法官尚未提出條件，但格瓦拉應可完全獲釋或須遵守一些報到的規定，不太可能被軟禁。

© 2021 AFP