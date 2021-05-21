威廉哈利王子譴責BBC 欺騙黛安娜王妃取得專訪

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（法新社倫敦20日電） 英國已故黛安娜王妃1995年接受英國廣播公司（BBC）記者巴席爾專訪，詳述她與查爾斯王子婚姻觸礁的細節，威廉王子今天譴責巴席爾利用欺騙手段取得專訪機會。

一項獨立調查發現，巴席爾（Martin Bashir）使用造假文件取得專訪黛安娜的機會，且BBC高層未能適當調查巴席爾如何安排這段專訪。

威廉表示，取得專訪的這種欺騙手段已「嚴重影響」母親受訪時所說的話，並為雙親婚姻關係毀滅造成「重大影響」。

他還說，BBC監督失職，已「嚴重導致」母親生命最後那幾年「恐懼、偏執且孤立」。

黛安娜和英國王位繼承人查爾斯王子1996年正式離婚，隔年黛妃在法國巴黎為躲狗仔跟拍出車禍香消玉殞，享年36歲。

王位第2順位繼承人威廉今天從肯辛頓宮（Kensington Palace）親自口述長篇聲明，表示自己堅定認為BBC節目「廣角鏡」（Panorama）的訪談內容沒有合法性，且永遠不應再播出。

威廉表示，這段訪談「實質上建立了不實論述，近25年來被BBC和其他人商業化」，現在「需要好好解決」此事。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP