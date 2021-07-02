威廉與哈利放下歧見 連袂為黛妃雕像揭幕

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（法新社倫敦1日電） 英國威廉王子和弟弟哈利王子今天放下歧見，共同為一座紀念他們母親黛安娜王妃60歲冥誕的全新雕像揭幕。

這座銅像立在黛妃的倫敦故居肯辛頓宮（Kensington Palace）花園。受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，儀式從簡。

兄弟倆透過聲明表示：「今天，在我們母親60歲冥誕這天，我們懷念她的愛、力量和人格，這些都是讓她在全世界成為向善的力量、讓無數生命變得更好的特質。」

「每一天，我們都希望她仍與我們同在，但願這座雕像永遠都能被視為她生命和傑出貢獻的象徵。」

在哈利與美國電視女星梅根馬克爾（Meghan Markle）結婚後，兄弟倆關係陷入緊繃，這份罕見的共同聲明公開展現了兩人團結一心。

有非裔血統的梅根先前聲稱遭霸凌，與哈利移居美國，震驚各界，後來梅根又在媒體專訪中指稱王室內部存在種族歧視，這些事都讓威廉與哈利一度緊密的關係明顯惡化。

39歲的威廉和36歲的哈利上一次共同出席公開場合，是在今年4月祖父菲立普親王（Prince Philip）的葬禮。

一些專門評論王室事務的人說，威廉與哈利連袂向黛妃致敬，可能是解開兄弟嫌隙的重要一步。近期一名傳記作家認為，威廉與哈利之間的關係是王室近幾個世代以來最嚴重的手足不合。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP