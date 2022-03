威爾史密斯護妻呼巴掌事件 女星分享脫髮心境

(法新社洛杉磯29日電) 好萊塢男星威爾史密斯的妻子潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)等多位名人曾公開分享她們的心境,揭露女性掉頭髮不僅感覺痛苦、沮喪,同時也感到難堪。

廣告 繼續瀏覽後續

威爾史密斯(Will Smith)27日在奧斯卡頒獎典禮上,因為非裔諧星克里斯洛克(Chris Rock)對妻子的髮型開玩笑,而衝上台呼了他一巴掌,讓女性落髮的議題獲得大眾注意。

潔達蘋姬史密斯於2018年首次提到罹患脫髮症(alopecia)。

她在自己的網路節目「紅桌談話」(Red Table Talk)中表示:「那是我人生中少數幾次因為恐懼而發抖。我對自己說,『喔,我的老天,我要禿頭了嗎?』」

民主黨女議員普瑞斯利(Ayanna Pressley)於2020年公開坦承有脫髮症,她28日也在推特發聲。

她在文中寫道:「讓我們談談有脫髮症是什麼感覺。我們的家人看到那些極度脆弱與困難的時刻。感謝那些在低潮時刻使我們剋制、給我們支持的人。他們看到我們的每一面。」

隨着好萊塢的女性理想外貌與現實狀況之間,逐漸走向更健康的平衡關係,越來越多女演員挺身而出講述脫髮症,原因可能是壓力、生產後荷爾蒙改變,甚至因為COVID-19(2019冠狀病毒疾病)等。

女星莎瑪布萊爾(Selma Blair)於2011年生產後告訴「時人雜誌」(People):「這不光鮮亮麗,但這是現實:我洗澡的時間變長了,因為我要收集掉在地上的頭髮然後丟掉,才不會堵住水管。女演員為何從來不說這些?」

女星艾莉莎米蘭諾(Alyssa Milano)透露,她在感染COVID-19後開始落髮,而這影響了她對自我的觀感。

「這很艱難,尤其當你是一名演員,你的身分包裝很大一部分來自於飄逸的長髮,以及無瑕的皮膚。」

女星里琪雷克(Ricki Lake)於2020年在IG表示,她一輩子都為落髮所苦。「那是很疲憊、難堪、痛苦、害怕、沮喪、孤單的事情。我甚至有幾次產生自殺的念頭。」

曾拿下奧斯卡的女演員薇拉戴維絲(Viola Davis)說,她曾經試圖用假髮掩飾脫髮症。「我有一頂在家戴的假髮、一頂出席場合,還有一頂戴去運動。」

「我從來不展現真正的頭髮…我迫切希望大家認為我很美。」

薇拉戴維絲近10年對於脫髮較卸下心防,甚至在演出「謀殺入門課」(How to Get Away with Murder)當中法律課女講師一角時也脫下假髮,展現極短的真發。

美國國家斑禿基金會(National Alopecia Areata Foundation)28日呼籲更多人認識這種疾病,推估全美有700萬人、全世界約有1.47億人苦於脫髮。

© 2022 AFP