威瑞森旗下雅虎和美國線上 阿波羅基金50億美元買下

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（法新社紐約3日電） 威瑞森公司今天宣布將旗下的雅虎（Yahoo）和美國線上（AOL）等媒體資產，以50億美元售予私募基金阿波羅全球管理公司，威瑞森想從電信產業跨足媒體的野心也宣告結束。

威瑞森（Verizon）和阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）的交易也包括整個威瑞森媒體公司（Verizon Media），當中也涵蓋這兩個品牌的廣告科技業務。

威瑞森在2017年以約45億美元買下早期網路傳奇品牌雅虎（Yahoo），並將雅虎和威瑞森在2015年買下的另一家早期網路知名品牌美國線上（AOL）合並。

隨着網路使用者轉向臉書（Facebook）和谷歌（Google）等較新網路平台的懷抱，雅虎和美國線上失勢，龐大的市值也跟着縮水。

阿波羅基金的私募基金合夥人雷曼（Reed Rayman）：「我們很高興協助釋放雅虎龐大的潛力，以及其無與倫比的品牌群。」

「我們對於整個組織過去幾年的努力和進步，十分地尊敬和景仰。我們期待和古魯及他優異的團隊，與我們威瑞森夥伴合作，加速雅虎成長的下一章。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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