媒體聯合調查：俄聯邦安全局跟監納瓦尼4年

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（法新社莫斯科14日電） 媒體聯合調查指出，俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service, FSB）化武專家過去4年盯梢克里姆林宮批評者納瓦尼（Alexei Navalny），他被下毒那天也不例外。

44歲的納瓦尼8月從西伯利亞搭機前往莫斯科時在飛機上昏倒，柏林的西方專家總結說，納瓦尼是遭蘇聯時代的「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑下毒，但俄國官員一再否認。

調查網站「冒險者」（Bellingcat）與美國有線電視新聞網（CNN）、俄羅斯The Insider、德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）聯手進行調查，並在今天刊登調查結果，披露擅長使用「諾維喬克」等神經毒劑和毒物的多名男子姓名與照片。

「冒險者」根據電話通聯與旅行紀錄等「大量資料」，認為這些男子2017年起定期跟監納瓦尼。

「冒險者」發現2017年起上述幹員1名或1名以上共37次跟蹤納瓦尼後表示：「這位反對派活躍人士遭軍事級化學武器毒害的數天和數小時內，這些探員就在他的附近。」

「有鑒於多到不可置信的巧合，俄羅斯似乎有必要自我澄清。」

CNN報導指出，克里姆林宮拒絕評論，聯邦安全局也未回覆他們的詢問。

這篇聯合報導並未證明納瓦尼和那些遭點名的探員有直接接觸。

© 2020 AFP