嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑 抗體增9倍

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（法新社華盛頓25日電） 美國嬌生集團（Johnson & Johnson）今天表示，他們推出的單劑型COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗若接種第2劑，產生的免疫效果會提高許多。

嬌生髮布新聞稿說，根據2份尚未經過同儕審查的臨床研究報告，若接種額外一劑嬌生COVID-19疫苗，產生的抗體會增至9倍。

美國總統拜登（Joe Biden）的政府已宣布，計畫讓所有接種過輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗的美國民眾，在距離第2劑8個月後接種第3劑。這兩家廠商的疫苗採用信使核糖核酸（mRNA）技術，與嬌生的腺病毒載體技術不同。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）曾表示，預期嬌生疫苗將有必要接種第2劑，但需要見到更多數據才能做出確定建議。嬌生今天宣布的消息將有助提供相關資訊。

嬌生在新聞稿中並未說明接種第2劑的時間間隔。但根據美國政府網站上公布的試驗資料，嬌生測試了若干不同時間間隔，最少6個月。

美國CDC近日才宣布，自從具高度傳染力的Delta變異株成為COVID-19疫情主流病毒後，疫苗整體的效力降低。

根據一份對美國公衛人員持續進行的研究，在Delta盛行前，在這群絕大多數已接種輝瑞或莫德納疫苗的族群中，疫苗對於預防無癥狀或輕症感染的效力有91%；但Delta盛行後只剩66%。

不過根據大部分研究結果，即使Delta盛行後，COVID-19疫苗對於重症和死亡的防護力維持較為穩定，達到90%以上。

© 2021 AFP