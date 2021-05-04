嬌生疫苗有致血栓疑慮 丹麥接種計畫先排除

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（法新社哥本哈根3日電） 繼阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗後，丹麥再因嬌生疫苗有導致血栓的疑慮，而將其排除在該國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫之外。

丹麥衛生部指出，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）已經做出總結，罕見但嚴重的血栓病例，可能和嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗有關。

然而，歐盟藥品管理局和世界衛生組織（World Health Organization, WHO）仍建議使用嬌生疫苗，因為接種疫苗利大於弊。

但丹麥衛生官員表示，針對境內目前的疫情，他們可以不用嬌生疫苗，僅使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech聯手研發的疫苗，以及莫德納（Moderna）疫苗即可。

丹麥衛生部在聲明中說：「丹麥政府獲得的結論是，使用嬌生COVID-19疫苗所獲得的好處，並未大於可能隨之而來，會導致不良反應的風險。」

該聲明補充道：「因此，丹麥衛生部持續進行的大規模疫苗接種計畫，將不會採用嬌生疫苗。」

該部提到，丹麥的疫情目前「已獲控制」，「且其他可用疫苗的接種進度令人滿意。」

© 2021 AFP