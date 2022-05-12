嬰兒配方奶粉嚴重短缺 美國家長陷入恐慌

（法新社華盛頓11日電） 由於大規模產品召回加劇大流行引發的供應鏈困境，美國發生嬰兒配方奶粉嚴重短缺的狀況，許多家庭有時必須用盡各種方法，為孩子尋找關鍵民生物資。

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擁有3個分別為10歲、7歲和6個月大孩子的母親薩拉汗（Sara Khan）說，這種情況已持續數月之久。

薩拉汗告訴法新社：「就我所知，近7個月前就已出現這個問題。這種狀況不是一夜之間發生的。」

薩拉汗說，為購買配方奶粉，她找遍華盛頓和周邊地區的連鎖藥妝店CVS、華爾格林（Walgreen）與達吉特（Target）超市，卻只看到空無一物的貨架。所幸她的親友從波士頓、紐約和巴爾的摩找到幾瓶配方奶粉，讓孩子不致餓肚子。

薩拉汗說：「這真的太慘、太可怕了。」她甚至必須遠從德國訂購配方奶粉。

今年2月17日，2名嬰兒不幸過世後，美國奶粉製造商亞培公司（Abbott）宣布「自願召回」其密西根工廠生產、疑似遭細菌污染的配方奶粉，包括數百萬美國家庭使用的品牌心美力（Similac）。

隨後的調查證明這個品牌並無問題，但生產至今仍未完全恢復，加劇供應鏈問題和勞動力不足造成的持續短缺狀況。

據數據收集機構Datasembly，如今43%的一般配方奶粉缺貨，較4月平均水準高出10%。

除了供應問題，家長們還必須付出更高的購買成本，因為線上販售的奶粉價格已上漲1至3倍。

美國食品暨藥物管理局（FDA）局長克里夫（Robert Califf）10日表示：「我們發現，許多消費者無法買到慣用的嬰兒配方奶粉和重要的特殊營養食品。我們正竭盡全力，確保在所需時間和地點有足夠產品可提供。」

亞培公司11日則透過聲明稱，該公司對當前的缺貨狀況「深感遺憾」，「自發生召回事件以來，我們一直努力增加其他FDA註冊設施的供應量，包括從位於愛爾蘭庫特希爾（Cootehill）的工廠空運心美力奶粉，並生產更多心美力液態奶和Alimentum配方奶粉。」

© 2022 AFP