字母哥凝聚士氣 公鹿盼歸隊總冠軍賽戰太陽

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（法新社密爾瓦基4日電） 美國職籃NBA總冠軍賽即將展開，密爾瓦基公鹿仍盼兩屆年度最有價值球員（MVP）安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）能及時脫離傷兵名單歸隊，率隊與鳳凰城太陽爭霸。

公鹿在東區決賽擊敗亞特蘭大老鷹，陣中大將「字母哥」安特托昆博因為系列賽第4戰出現左膝過度伸展傷勢，缺席東區決賽的最後兩場比賽。

NBA總冠軍賽6日（台灣時間7日）就要展開，公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）表示，會逐日檢視安特托昆博的傷勢，以確定他是否能夠出賽。

巴登霍澤說：「你得聽聽球員自己的想法，也要聽取團隊的意見，在某些時刻，我和（公鹿總經理）霍斯特（Jon Horst）也會參與討論，這就是我們每天要做的事。」

「在適當的時候，我們會向各位更新最新的動態，但我和他之間的對話不公開，我們每天會看他（復原）的狀況如何。」

巴登霍澤表示，即便安特托昆博可能會持續缺戰，但他對公鹿球員的信心不會有絲毫減損。

巴登霍澤說：「如果他因為任何原因必須待在板凳上，我們還是得準備好比賽。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）

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