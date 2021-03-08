字母哥彈無虛發里拉德大號三分 詹姆斯隊明星賽獲勝

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（法新社亞特蘭大7日電） 詹姆斯隊今天在NBA明星賽，靠「字母哥」安特托昆博彈無虛發拿下35分，及里拉德砍進致勝大號三分彈並攻下32分聯手帶領下，擊敗杜蘭特隊。

美國職籃NBA明星賽延續上季的賽制，前3節都打12分鐘，比分從0比0開始。第4節不計時，由先拿下目標分數的球隊獲得最終勝利，而前3節領先球隊的得分，加上24分就是最後的目標分數。

會有這樣的計算方式，是為了紀念因直升機失事意外喪命的前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）。

前3節打完，詹姆斯隊（Team LeBron）以146比125領先杜蘭特隊（Team Durant），因此要贏得這場比賽的勝利，就必須先搶下170分。

有21分優勢的詹姆斯隊，靠里拉德（Damian Lillard）一次過半場就出手的大號三分球，率先達到目標分數170分，最終170比150擊敗杜蘭特隊，拿下今年明星賽的勝利。

比賽開打後，剛剛拿下三分球大賽（3-Point Contest）冠軍的柯瑞（Stephen Curry），三分球6投4中攻下兩邊最高12分，加上安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）5次出手全數命中攻下11分，讓詹姆斯隊第1節以40比39領先。

詹姆斯隊在第2節火力全開，靠後段一波12比0攻勢，將領先拉開到兩位數差距。這節詹姆斯隊的里拉德、柯瑞接連轟進超大號三分彈，保羅（Chris Paul）更展現他的彈跳力，秀了一次空中接力灌籃，這節他們拿下60比41優勢。

第3節詹姆斯隊持續瘋狂進攻，連大中鋒「字母哥」安特托昆博都砍進三分球，讓他們在這節收在46比45 。

詹姆斯隊的安特托昆博這場比賽包括三分球3投俱中在內，16次出手全部命中，攻下兩隊球員中最高的35 分，另外抓下7個籃板、傳出3次助攻，還有1次抄截，這讓他獲選為這次明星賽的最有價值球員（MVP），里拉德則是轟下32分。

杜蘭特隊得分最多的是攻下26分的畢爾（Bradley Beal），厄文（Kyrie Irving）則有24分進帳。

本季NBA明星賽及技術挑戰賽（Skills Challenge）、三分球大賽、灌籃大賽（Slam Dunk）等系列活動，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，集中在同一天、同一場地進行。

但入選參加明星賽的費城76人雙雄恩比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）卻臨時無法參賽，因為他們在前往亞特蘭大參加明星賽前在費城接觸過一名理髮師，而這名理髮師今晨確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

由於事出突然，NBA也來不及找人遞補參賽，只能將紐奧良鵜鶘的威廉森（Zion Williamson）拉上先發位置，頂替恩比德無法參賽的缺口，讓威廉森成為繼布萊恩、詹姆斯（LeBron James）和魔術強森（Magic Johnson）之後，史上第4年輕的明星賽先發球員。

© 2021 AFP