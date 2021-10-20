字母哥狂砍32分 公鹿開幕戰大破籃網新球季開胡

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯19日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天在主場迎戰布魯克林籃網，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）全場繳出32分14籃板7助攻，助公鹿在開幕戰以127比104大勝籃網。

兩度榮獲NBA最有價值球員的安特托昆博上個賽季在總冠軍賽率隊擊敗鳳凰城太陽，助公鹿睽違50年後再封王，他今天火力全開，帶領球隊全面進攻。

公鹿球星密道頓（Khris Middleton）和康納頓（Pat Connaughton）雙雙挹注20分，沃拉（Jordan Nwora）斬獲15分，而因傷提前離場的哈勒戴（Jrue Holiday）也有12分表現。

公鹿在賽前領取總冠軍戒指後，展現出衛冕氣勢。安特托昆博說：「這不容易，拿到冠軍戒並看見冠軍旗幟升起，都讓我們感到非常興奮。」

「在那樣的興奮情緒下打一場比賽，內心有些難以平衡。」

「但我認為我們表現得很好。我們能專註於自己的賽事計畫和自身狀態，並且贏得勝利。」

籃網方面，在厄文缺陣的情況下，杜蘭特（Kevin Durant）也繳出32分的亮眼成績，哈登（James Harden）也有20分進帳，米爾斯（Patty Mills）三分球7投7中，砍下了21分，克萊克斯頓（Nic Claxton）則貢獻12分。

© 2021 AFP