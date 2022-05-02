字母哥繳大三元 公鹿季後賽次輪首戰擊敗塞爾蒂克

（法新社波士頓1日電） NBA衛冕軍公鹿今天靠「字母哥」安特托昆博繳出24分、13籃板、12助攻的「大三元」成績，以101比89擊敗塞爾蒂克，在季後賽次輪拿下首戰勝利。

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美國職籃NBA東區季後賽次輪今天的比賽，由第2種子波士頓塞爾蒂克在系列賽首戰，於主場迎戰第3種子密爾瓦基公鹿。

即便塞爾蒂克本季拿下年度最佳防守球員的史瑪特（Marcus Smart）擺脫肩傷困擾，但少了密道頓（Khris Middleton）、希爾（George Hill）的公鹿此役來勢洶洶。

今天這場比賽，公鹿首節27比24小幅領先，上半場在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下14分的帶領下，以56比46領先塞爾蒂克達兩位數。

前3節打完，塞爾蒂克將落後縮小到個位數，但末節僅拿下19分，未能扭轉局勢，終場讓公鹿以12分差距帶走勝利。

塞爾蒂克今天整場比賽84次出手僅命中28球，整體投籃命中率只有3成33，不及公鹿的4成11，是落敗的一大關鍵。

公鹿的哈勒戴（Jrue Holiday）今天攻下全場最高25分，安特托昆博有24分、13籃板、12助攻的「大三元」演出，波蒂斯（Bobby Portis）有15分、11籃板的「雙十」成績，替補的艾倫（Grayson Allen）拿下11分，僅獲6分的羅培茲（Brook Lopez）抓下10個籃板。

塔特姆（Jayson Tatum）此役攻下塞爾蒂克全隊最高的21分，霍福德（Al Horford）有12分、10籃板的「雙十」表現，布朗（Jaylen Brown）同樣拿下12分，史瑪特和替補的懷特（Derrick White）分別得到10分。

公鹿今天於客場贏球，在系列賽以1比0領先，兩隊3日（台灣時間4日）將繼續在塞爾蒂克主場繼續進行系列賽第2戰。

© 2022 AFP