字母哥繳雙十 公鹿季後賽對熱火聽牌

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（法新社邁阿密27日電） 「字母哥」安特托昆博今天繳出17分、17籃板的雙十成績，公鹿以113比84獲勝，在季後賽首輪對熱火的系列賽以3連勝「聽牌」。

美國職籃NBA東區第3種子密爾瓦基公鹿在7戰4勝制的季後賽首輪打完前兩場後，以2比0領先第6種子邁阿密熱火。

第3戰今天開打後，公鹿在13比8領先之際，拉出8比0的小高潮，以21比8領先達兩位數，首節在哈勒戴（Jrue Holiday）7分、波蒂斯（Bobby Portis）5分帶領下，以26比14領先。

次節熱火巴特勒（Jimmy Butler）單節攻下9分，但公鹿得分多點開花，上半場打完，仍以49比36領先熱火13分。

下半場的比賽，公鹿在密道頓（Khris Middleton）單節10分帶領下，打出37比24攻勢，在前3節打完以86比60，將領先拉開到26分。

末節剩下5分9秒時，密道頓跳投得手，公鹿領先達30分，最終輕鬆以29分之差獲勝，在系列賽以3比0「聽牌」。

熱火今天三分線外32次出手僅投進9球，命中率僅2 成81，整體投籃命中率3成76也不如公鹿的4成83，手感不佳是今天輸球的一大關鍵。

密道頓今天攻下全場最高22分；哈勒戴除攻下19分，還送出12助攻；安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）則有17分、17籃板的雙十演出；羅培茲（Brook Lopez）為公鹿貢獻13分；福布斯（Bryn Forbes）、波蒂斯分別獲得11分。

熱火今天得分全部集中在巴特勒、阿德巴約（Bam Adebayo）身上，兩人分別獲得19分、17分；替補的別利薩（Nemanja Bjelica）則有14分進帳。

© 2021 AFP