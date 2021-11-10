字母哥31分16籃板 公鹿118比109勝76人

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（法新社費城9日電） 「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天搶下31分、16籃板的「雙十」成績，率美國職籃NBA密爾瓦基公鹿118比109擊敗費城76人，終止近期2連敗。 昨天公鹿才以上季總冠軍得主的身分，獲總統拜登邀請拜訪白宮。但本季至今，身為衛冕軍的公鹿，打完前11場球後，戰績僅5勝6敗，不復上季雄風。 公鹿的艾倫（Grayson Allen）今天挹注25分，波蒂斯（Bobby Portis）也有19分、10籃板的「雙十」表現。 公鹿今天陣容不齊，密道頓（Khris Middleton）因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應無法出賽，羅培茲（Brook Lopez）因背傷缺陣，迪文森索（Donte DiVincenzo）也因為腳踝傷勢未能上場。 76人的馬克西（Tyrese Maxey）此役攻下並列全場最高的31分，尼安（Georges Niang）拿到21分，米爾頓（Shake Milton）進帳20分，德拉蒙（Andre Drummond）則連兩天締造「雙十」，今天攻下17分、20籃板。 在結束先前一波6連勝後，76人吞下2連敗。