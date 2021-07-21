孟加拉大肆慶祝宰牲節 不顧疫情膜拜場所擠滿人

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（法新社達卡21日電） 為慶祝伊斯蘭盛事宰牲節，孟加拉數以千萬計穆斯林不顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加劇，今天湧入擠滿人的清真寺與戶外場所群聚膜拜，同時當地宰殺牲口的數目創紀錄。

法新社報導，因穆斯林占孟加拉人口大多數，當局解除嚴格的防疫封城一周，以便數以百萬計民眾返回他們的家鄉，慶祝伊斯蘭第2重大節日宰牲節（Eid al-Adha）。

首都達卡的大街小巷今天隨處可見洋溢着慶佳節的歡愉，民眾換上傳統服飾相互擁抱，並且爭相目睹屠夫宰殺牛羊，展開一連三天的宰牲節慶祝活動。

漁業和畜牧部發言人胡笙（Iftikhar Hussain）表示，「慶祝今年宰牲節，已備妥創紀錄共1190萬隻的牛、山羊與水牛獻祭」。

宰牲節的牲畜銷售規模可高達百億美元，可說是帶動孟加拉偏遠城鎮經濟熱絡的主要驅力之一，這也是當局解除防疫封城、以便畜牧業者把牲口運送至各大城鎮的主因。

近幾周以來，因疫情肆虐孟加拉，當地確診與死亡病例大規模驟增，目前還看不出疫情有趨緩的跡象。這個南亞國家總人口1億6900萬，當中2/3居住在偏遠的村落。

自7月1日以來，孟加拉實施嚴格的封城，交通運輸與辦公洽公全面停擺，並且除了緊急事件與必要採購之外，各地部署軍隊以阻止民眾離開住處。

目前已知當地超過百萬人染疫，並且死亡人數逾1萬8000人，但實際數字可能不只於此，而孟加拉疫情加劇的原因，主要是歸咎於最早在鄰國印度發現的病毒變異株Delta入侵所致。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP