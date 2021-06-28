孟加拉封城阻Delta變種擴散 大批勞工難返鄉

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（法新社孟加拉達卡28日電） 南亞國家孟加拉因疫情急遽升溫，即將開始實施嚴格全國封城措施。由於封城前大眾運輸就已幾乎全面停駛，成千上萬移工今天被迫滯留在首都達卡，無法返鄉。

孟加拉27日共通報119例死亡，刷新疫情爆發迄今紀錄。過去數天每日新增確診皆在5000人上下，目前已累積逾88萬人確診、超過1.4萬人死亡，但專家認為，實際染疫與病歿人數遠遠不僅於此。

孟加拉當局26日宣布，由於高傳染性的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株病例激增，28日起實施為期7天的嚴格封城措施，後來將開始日期延到7月1日，但有些限制仍自28日開始。封城期間1億6800萬人口大都得留在家裡，僅允許必要活動與部分出口工廠持續運行。

封城令公告後，首都達卡的大批移工紛紛於27日踏上返鄉之途，數萬人搶搭渡輪渡河。受到大眾運輸停駛影響，今天早晨達卡的主要道路還出現數千人被迫走路上班，有些人必須在烈日高溫下步行數小時，才能到達公司。多數工作場所將於30日關閉。

四月中旬，孟加拉的染疫與死亡案例達到新高，當局下令限制民眾活動與移動。五月確診人數下降，但六月又開始飆升，當局因而實施更嚴格的防疫限制措施。

Delta變異株來勢洶洶。據世界衛生組織（WHO）統計，這種病毒已蔓延至全球至少85國。位於達卡的國際腹瀉疾病研究中心（International Centre for Diarrhoeal Disease Research）近日發布報告稱，孟加拉2/3以上的新增病例皆感染了Delta變異株。

© 2021 AFP