孟加拉渡輪船難 已知26人死亡

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（法新社孟加拉納瑞陽甘吉5日電） 孟加拉今天發生渡輪與船隻相撞而沉沒的事故，當地官員表示，已增至26 死，此前搜救人員把沉船拖出水面，並發現船艙內有更多具屍體。

位於中部工業城市納瑞陽甘吉（Narayanganj）的拉克什亞河 (Shitalakhsya River）是條重度污染的河川，這艘沉沒的渡輪被吊出水面時，河岸邊聚集數以百計的圍觀者與失聯乘客的親友。

當地官員畢拉（Mustain Billah）表示：「渡輪被拖出水面後，我們發現了21具屍體。」

這艘一層半高的渡輪，4日撞上另艘船身較大的貨船而後沉沒。

官員表示，失事的渡輪駛離納瑞陽甘吉不到1小時就發生意外。納瑞陽甘吉與首都達卡相距約20公里。

當地警方調查員指出，渡輪擠滿了乘客，此前政府宣布，全國將實施為期7天的封城，以遏止近來2019冠狀病毒（COVID-19）疾病確診病例驟增。

孟加拉境內有數以百計水道縱橫交錯，渡輪事故頻傳。

數以百萬計民眾重度倚賴渡輪為交通工具，特別是在孟加拉南部沿岸地區，但船隻安全紀錄很差。

達卡去年6月也發生類似事故，一艘渡輪被另一艘船從後面撞上而沉沒，至少32人喪生。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP