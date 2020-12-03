孟加拉移轉洛興雅難民至低窪小島 惹國際熱議

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（法新社孟加拉科克斯巴紮爾3日電） 孟加拉政府今天開始移轉數百名洛興雅（Rohingya）難民。聯合國與人權團體擔憂移轉地是座低窪島嶼，易受熱帶氣旋與洪患侵擾，此舉將使洛興雅難民處境更加艱難。

近一百萬名洛興雅人居於孟加拉東南部廣大又骯髒的難民營中。他們絕大多數是因2017年受鄰國緬甸軍方攻擊而逃亡至此。

在缺乏安全與人權保障下，洛興雅人拒絕重返緬甸。但由於難民營充斥暴力毒品幫派與盛行極端運動，孟國政府日漸失去耐心，欲早日清除這些難民營。

孟國警方表示，今天至少有10輛巴士駛離科克斯巴紮爾（Cox's Bazar），前往港口城市吉大港（Chittagong）。

據官員所述，難民明天將搭乘軍方駕駛的登陸艇從吉大港駛往巴山查爾島（Bhashan Char）。官員們稍早告訴法新社，他們預計第一階段將遣送約2500位難民到這座地勢低窪、泥沙淤積而成的小島。

不過，目前仍不清楚將搭上巴士接受移轉的確切人數，因為人權團體指控部分難民遭被迫遣送，而非出於自願。

孟國海軍已在當地興建可容納至少10萬洛興雅難民的避難所，還有約3公尺高的堤防以免水患侵襲。

但當地居民指出，前幾年海水漲潮就已引發洪患，該地熱帶氣旋頻仍，甚至可激起4至5公尺高的巨浪。

位於孟加拉的聯合國辦公室今天發表了簡短的聲明，表示聯合國「並未參與」難民重新安置計畫，且對整起事件「所知有限」。

聯合國強調，難民「須出於自由意志與資訊完整，再決定是否接受重新安置」。此外，一旦將難民移轉至新地點，就須確保他們能接受教育與取得醫療照護，以及享有隨時搬離的權利。（實習編譯：張懷�u/核稿：陳政一）

© 2020 AFP