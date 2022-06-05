孟加拉貨櫃場大火死亡增至49人 成衣業損失巨大

（法新社希塔昆達5日電） 孟加拉吉大港（Chittagong）附近一處貨櫃場昨天深夜發生火災，引發巨大化學爆炸並造成嚴重傷亡，死亡人數已升高到至少49人，預計還會增加。

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官員們表示，這起事故另有超過300人受傷，其中一些人傷勢嚴重，在現場救災的志工說，在冒着煙、殘骸散落的貨櫃場內還有更多遺體。

昨天深夜，距孟加拉南部吉大港約40公里的希塔昆達（Sitakunda）貨櫃場起火燃燒，該貨櫃儲運場內有大約4000個貨櫃，其中許多裝滿要運往西方零售店的服裝。

大火導致裝載化學品的貨櫃爆炸，消防人員、志工和媒體記者走避不及身陷火海，一些人和碎片被拋向空中，夜空變成熾熱的橙色。爆炸威力撼動了數公里外的建築物。

地區首席醫療官周德里（Elias Chowdhury）告訴法新社，死亡人數已達49人，但救災工作尚未完成，死亡人數將會上升。他說，一些人，包括透過臉書（Facebook）進行現場直播的幾名記者，仍下落不明。

電視台畫面顯示，火災發生後逾19個小時，消防人員仍在滅火，一些貨櫃還冒着濃煙。

消防部行動主任卡林姆（Reazul Karim）稱，至少7名消防隊隊員死亡，還有至少4名隊員失?。已退休的資深消防隊員錢德拉（Bharat Chandra）告訴法新社：「一次事故中失去這麼多消防隊員，在我們消防隊歷史上從未有過。」

一名志工說：「火場內還有一些遺體，我看到8到10具遺體。」

消防局局長烏丁（Main Uddin）表示，貨櫃場內存放有雙氧水（hydrogen peroxide），「由於這種化學物品存在，我們仍無法控制火勢」。

附近一家雜貨店60歲老闆阿里（Mohammad Ali）說，爆炸聲震耳欲聾，他告訴法新社：「爆炸發生時，一個圓筒從火場飛了半公里，落在我們的小池塘里。」

阿里說：「爆炸將火球送上天，而後像雨點般落下。我們非常害怕，立刻衝出家門找地方躲避…我們以為大火會燒到我們這兒，這裡人口非常多。」

爆炸發生時，貨車司機阿邁德（Tofael Ahmed）正站在貨櫃場內，他說：「爆炸把我扔到10公尺外的地方，我的手和腿被燒傷了。」

孟加拉軍方已部署250名士兵用沙袋防堵化學品流入印度洋。

由於安全規定執行鬆散，孟加拉常發生火災。

孟加拉每年1000億美元左右的出口商品，包括H&M、沃爾瑪（Walmart）和其他公司的服裝，約90%經吉大港運出。孟加拉成衣製造商與出口商協會（BGMEA）稱，這場大火燒掉約1.1億美元的服裝，損失相當巨大。（譯者：楊明��/核稿：陳政一）

© 2022 AFP