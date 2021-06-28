孟加拉達卡疑瓦斯管線爆炸 至少7死50傷

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（法新社達卡27日電） 孟加拉官員表示，首都達卡市中心今天發生威力強大的爆炸事故，炸毀一棟3層樓建築，造成至少7人喪生、50人受傷；官員認為，可能是瓦斯管線內積聚的甲烷釀災。

警方表示，爆炸威力之猛，震破至少4輛行駛中巴士的車窗，造成車上數十乘客受傷。

達卡警察局長拉曼（Shafiqur Rahman）表示，雖然消防單位提供的資料顯示3人死亡，但警方認為這場爆炸至少有7人喪生。此外，警方與消防單位都說，有50人受傷。

達卡都會區警察局聯合會專員伊斯蘭（Syed Nurul Islam）告訴法新社，消防人員正在現場，將調查爆炸原因。當局初步認為，是甲烷氣體在瓦斯管線中累積囤聚，引發爆炸。

伊斯蘭排除人為疏失，還說達卡近幾年也發生過幾件類似爆炸事故。

目擊者告訴地方媒體，這起爆炸已將一棟建物夷為瓦礫。這棟建物內有一家餐廳、一家電器行和幾家商店。

警方說，至少兩棟毗鄰的建物也受到波及，而有部分損毀。

有10多名傷者被送到當地一家醫院治療，醫生說，至少4人傷勢嚴重。

警方炸彈處理小組已趕到現場，負責人告訴地方媒體說，「我們正在分析爆炸的性質」。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP