孟加拉首位跨性別市長誕生 立下平權里程碑

（法新社達卡29日電） 南亞國家孟加拉的一座小鎮選出全國史上首位跨性別市長。官員今天表示，45歲的獨立候選人利杜在昨天舉行的選舉，以壓倒性票數擊敗執政黨對手當選，寫下歷史新頁。

廣告 繼續瀏覽後續

孟加拉的跨性別人口估計有150萬，但他們面臨普遍的歧視和暴力對待，往往被迫仰賴乞討或賣淫來維生。

利杜（Nazrul Islam Ritu）表示，她的勝選顯示孟加拉社會對於「海吉拉」（Hijra）族群的接受度越來越高。這個概括性的名稱，指的是出生是男性、但不願自稱是男性或女性的族群。

利杜告訴法新社：「這層玻璃天花板正被打破，這是好跡象。我的勝選意味他們真正愛戴我，並且已經把我當作自己人接納我。我將把生命奉獻給公共服務。」

利杜接受別人用男性或女性代名詞稱呼她。她出生在崔洛強普（Trilochanpur）的一個穆斯林大家庭，幼時便逃離家鄉，棲身首都達卡（Dhaka）一個跨性別族群社區。

利杜快30歲時重返崔洛強普，並在當地協助興建2座清真寺及捐獻給數座印度教寺廟，而成為地方受歡迎人物。

如今利杜更將出任家鄉市長。她在昨天舉行的選舉共拿下9557票，比得票第2高的對手還多出一倍余。

利杜也因此成為孟加拉歷來首位第三性別市長。在穆斯林人口居多的保守國家孟加拉，用第三性別來稱呼跨性別族群。

地方政府行政官員傑林（Jerin）對法新社表示，利杜「贏得光明正大」，且選舉過程中未傳出暴力事件，「不像其他一些城鎮那樣」。

利杜說，她會在擁有4萬人口的崔洛強普努力「消滅貪腐及根除毒品威脅」。當地選民霍森（Nurul Hossain）則表示：「我確定她能實現對我們的承諾，因為她一直是一位慈善家，樂於助人。」

孟加拉對於性別少數族群平權的接納度持續提升，在總理哈希納（Sheikh Hasina）任內已通過不少相關新法。當地跨性別族群在2013年獲得正式承認為獨立性別，2018年獲准在選民登記時標示為第三性別。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP