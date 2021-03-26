孟晚舟案前警官拒出庭作證 加拿大法官質疑

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（法新社溫哥華25日電） 中國科技業巨擘華為的財務長孟晚舟引渡庭持續審理，加拿大法官今天質問政府律師，為何一名前高階警官拒絕出庭作證，暗示這不符合「一般邏輯與經驗」。

加拿大政府代表律師今天無法解釋，為何已退休的加拿大皇家騎警高級警長張本（BenChang，譯音）不接受交叉詰問，副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）直接打斷律師陳述。

孟晚舟聲稱，加拿大邊境官員不當將她的手機資料與密碼交給加拿大皇家騎警後，張本還將她的資料寄給美國聯邦調查局（FBI）。

孟晚舟2018年在溫哥華機場遭拘留時，在沒有律師陪同下遭問話3小時。上述說法是她聲稱加拿大侵犯她權利的主要論點。

霍姆斯在庭上表示：「他（張本）是一名高階警官。一般而言，退役警官會為他們在退休前涉入的案件作證，但現在情況卻非如此。」

孟晚舟因為華為子公司在伊朗從事活動，涉及違反美國制裁，在美國面臨詐欺與共謀指控。孟晚舟與華為一概否認相關指控。

孟晚舟的律師團這周聲稱，張本是本案「最重要的證人」，他拒絕作證是「史無前例」，尤其考量到加拿大警方在他退休後已銷毀所有他的文件。

加拿大政府的代表律師吉布卡斯里（JohnGibb-Carsley）則在庭上說：「張本並沒有分享資訊。這是（孟晚舟律師團）試圖用推測說法來充當證據的另一個例子。」

張本在提供的宣誓書中否認將孟晚舟的資料提供給FBI。這與另一名加拿大皇家騎警高階警官的筆記內容不符，但加拿大政府聲稱後者只是「聽說」。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）

© 2021 AFP