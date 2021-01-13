孟晚舟求放寬交保條件 加拿大檢方提證反駁

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社溫哥華12日電） 中國電信設備巨擘華為財務長孟晚舟因遭美國指控詐欺，在加拿大被捕面臨引渡赴美，她今天以擔憂遭保全人員傳染疫情為由，請求加國法院放寬她的保釋條件，遭到檢方當庭駁斥。

加拿大法官下令，法院審理孟晚舟引渡官司期間，必須由保全公司人員看管她。法新社報導，孟晚舟的丈夫劉曉棕出庭作證指出，妻子害怕被保全人員傳染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

他還說，孟晚舟有高血壓，加上過去曾因甲狀腺癌動過手術，可能有「罹患COVID-19的較高風險」。

劉曉棕指出，自從疫情爆發以來，「我經常看到有3個（保全人員）陪同我的妻子搭車…而且每天有可能是不同的3個人」。

但是檢察官質疑這番說詞，併當庭披露孟晚舟最近曾多次參加集體出遊，包括在去年耶誕節到餐廳與14人聚餐，顯然違反公衛部門為遏止疫情蔓延頒布的防疫規定。

去年5月庭審時，她以為自己很快就能獲釋，還在溫哥華法院的台階上拍攝團體照，當中沒有一個人戴口罩。法官今天得知，北京當時還派專機待命，準備把她立即送回中國。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP