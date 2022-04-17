季後賽初體驗 灰狼愛德華茲36分轟垮灰熊

（法新社曼菲斯16日電） 生涯首次打季後賽，灰狼的愛德華茲無懼大場面，轟下全場最高36分，率隊以130比117擊敗灰熊，拿下好彩頭。

廣告 繼續瀏覽後續

美國職籃NBA季後賽7戰4勝制的首輪比賽今天開打，西區第7種子明尼蘇達灰狼今天客場挑戰第2種子曼菲斯灰熊。

灰狼球員愛德華茲（Anthony Edwards）生涯首度參與季後賽，今天轟下全場最高36分，湯斯（Karl-Anthony Towns）貢獻29分、13籃板的雙十成績，從板凳出發的畢斯利（Malik Beasley）、麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）分別攻下23分、15分，羅素（D'Angelo Russell）、貝佛利（Patrick Beverley）都拿下10分。

灰狼在附加賽擊敗洛杉磯快艇才挺進季後賽，今天他們面對以逸待勞的灰熊，首節就轟下41分，反觀灰熊雖在例行賽拿下隊史新高的56勝，季後賽排在第2種子也是隊史最佳紀錄，此役開打後卻陷入掙紮。

這場比賽灰熊只兩度位居領先，且都僅領先2分，灰狼泰半時間握有優勢，上半場65比62領先，最後以13分差距擊敗灰熊，在系列賽1比0領先，這是他們繼2004年擊敗沙加緬度國王後，首次在季後賽首戰獲勝。

灰狼這場比賽的首節得分、總得分，都創下隊史在季後賽的紀錄，且在三分球攻勢、籃板、防守上的表現都優於灰熊，是他們今天贏球的關鍵。

灰熊頭號王牌莫蘭特（Ja Morant）此役有32分、8助攻的表現，布魯克斯（Dillon Brooks）挹注24分，貝恩（Desmond Bane）攻下17分，替補的克拉克（Brandon Clarke）有13分、12籃板的「雙十」成績，傑克森（Jaren Jackson Jr）則獲12分。

© 2022 AFP