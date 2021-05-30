季後賽首奪大三元 安特托昆博率公鹿橫掃熱火

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（法新社邁阿密29日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天靠「字母哥」安特托昆博繳出生涯首次季後賽大三元，以120比103獲勝，在NBA季後賽首輪以4比0橫掃邁阿密熱火。

NBA東區第3種子公鹿在7戰4勝制季後賽首輪勢如破竹，打完前3場後，便以3比0領先第6種子熱火，率先「聽牌」。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在今天的第4戰，交出20分、12籃板、15助攻的個人季後賽首張大三元成績單。他是繼1970年的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、1986年的普萊西（Paul Pressey）後，在季後賽拿下大三元的隊史第3人。

上季打進總冠軍賽才不敵洛杉磯湖人的熱火，在季後賽次輪打完5戰就擊敗公鹿。本季兩隊再度碰頭，熱火卻不見上季的強力表現，在首輪就遭到公鹿橫掃。這是熱火2007年在首輪敗給芝加哥公牛後，首次在季後賽的系列賽中被對手橫掃出局。

公鹿此役除字母哥拿下大三元，羅培茲（Brook Lopez）轟下全場最高25分，福布斯（Bryn Forbes）貢獻22分，密道頓（Khris Middleton）則有20分、11籃板的雙十表現。

阿德巴約（Bam Adebayo）今天攻下熱火最高20分，並抓下14個籃板，替補的能恩（Kendrick Nunn）攻下18分，巴特勒（Jimmy Butler）有12分、10籃板、10 助攻的大三元演出。

© 2021 AFP