孫楊禁賽上訴審結 最終結果6月底前揭曉

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（法新社洛桑27日電） 攸關中國男游將孫楊能否參加東京奧運的禁藥官司上訴，體育仲裁法庭（CAS）今天結束為期兩天的聽證。CAS發言人告訴法新社，裁定日期尚未決定，但最遲會在6月底前做出。

東奧游泳競賽訂於7月24日登場，若孫楊勝訴將可趕上參賽。

有別於過去聽證都采公開方式，這回的上訴聽證改采視訊，且不對媒體開放。

孫楊在2014年因被檢出興奮劑遭禁賽3個月，2018年9月則被爆拒絕世界反禁藥組織（WADA）藥檢，不僅未配合，身邊的人還把藥檢人員登門採集的孫楊血液樣本瓶打破。體育仲裁法庭2019年11月首次聽證，12月裁定孫楊禁賽8年，幾乎宣告他的選手生涯結束。

不過29歲的孫楊提出上訴，瑞士聯邦最高法院撤銷體育仲裁法庭原裁定，理由是裁定對孫楊有偏見，參與審理的仲裁小組主席曾發表對華人的種族偏見。孫楊也主張當時的藥檢人員不具采檢資格。

中國游泳協會表示，在2019年世界游泳錦標賽贏得200公尺、400公尺自由式金牌的孫楊，已符合參加東奧的中國代表隊資格，若仲裁翻盤，孫楊自然能參賽。目前外界不清楚孫楊的個人與訓練狀況。

© 2021 AFP