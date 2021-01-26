學子自殺率激增 拉斯維加斯擬近期重新開放學校

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯25日電） 美國內華達州城市拉斯維加斯自去年3月因疫情關閉學校以來，學生心理健康問題堪憂與伴隨的自殺事件遽增，當局正打算在近幾周重新開放學校。

內華達州克拉克郡（Clark County）擁有全美第5大學區，自從學校關閉以來，已傳出19起學生自殺事件。克拉克郡郡治是賭城拉斯維加斯。

學區新聞辦公室告訴法新社，這個數據「是學區內前一年發生的9例自殺事件兩倍多」。當局並未直接將計畫重新開放學校與這個趨勢做連結。

專家警告，自殺事件背後有很多複雜因素，無法以單一原因解釋。

然而研究已顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對社會較弱勢的族群衝擊尤其大，其中包括失學的青年學子。而心理疾病案例出現增加的情況，剛好碰上疫情與相關封鎖措施。

在美國政壇對於疫情封鎖的態度變得更加兩極化之際，反對關閉學校者為受害家庭大力發聲，加上有些心理健康專家示警閉校對兒童福祉的影響。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）前主任芮斐德（Robert Redfield）去年7月在簡報會中提到，孩童失學的代價之一就是「青少年自殺率增加」。

克拉克郡學區總監賈拉（Jesus Jara）連月來不斷呼籲重開學校，他告訴「紐約時報」：「當我們開始看到學童自殺人數上升，我們知道，需要檢視的已不單單是COVID-19感染人數。」

「我們必須設法接觸到孩子，看到他們、觀察他們，他們必須開始展開一些活動，並且看到希望。」

拉斯維加斯尚未正式公布重新開放學校的日期，但是學區已通過在防疫規範下的復學相關措施，包括幼童在內等第一批學生，可望在幾周內重新坐回學校書桌。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1100126

※ 珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995 」或張老師服務專線「1980」。

© 2021 AFP