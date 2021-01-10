學校停課可遏止疫情 瑞士證實減少人員流動逾1/5

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（法新社日內瓦10日電） 一份在今天公布的研究顯示，瑞士在去年春天下令學校停課，這是減少人員流動，並遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延最有效的措施之一。

蘇黎世聯邦理工學院（Swiss Federal Institute of Technology Zurich）的研究人員確認，去年3月學校停課，是人員流動率減幅超過1/5的原因。

主導這項研究的蘇黎世聯邦理工學院管理、技術與經濟學系教授弗里格（Stefan Feuerriegel）指出：「學校停課減少21.6%的人員流動，學校停課減少流動，隨之減少了新增確診病例。」

他帶領的研究團隊分析電信數據中去年2月10日與4 月26日瑞士境內約15億次的移動，以評估多項抗疫措施開始實施對於人員流動率的影響。

瑞士是地方分權國家，在全國性的部分封城措施實施之前，包括3月16日宣布的學校停課，境內26個州的抗疫步調不一。

再度逐步恢復上課之前，瑞士全境的學校停課大約兩個月。

這項尚未經由同儕審視的研究發現，在減少流動性的排名，學校停課居第3，排名第1是禁止超過5人以上的集會，估計這項措施減少了24.9%的流動，至於排名第2的則是下令餐廳、酒吧與非必要的商店停業，導致流動減少22.3%。

學校停課是全世界各地為遏止疫情所採取的最具爭議管制措施之一。

孩童感染這個嚴重疾病的可能性遠低於成年人，但是仍不清楚他們傳播這個病毒的程度。

蘇黎世聯邦理工學院的研究並未對此說明，不過卻指出學校停課可以減少人們的流動與交流，減少病毒的傳播。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2021 AFP