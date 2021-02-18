學者估南非半數人口曾染疫 病故人數恐低估數萬

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（法新社約翰尼斯堡18日電） 根據研究及統計學者的說法，估計南非約半數人口感染過新型冠狀病毒；這意味着，比起官方記錄的病故人數，實際上可能有額外數萬人死於這種病毒。

擁有約5800萬人口的南非是非洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重國家。根據南非醫學研究會（South African Medical Research Council）數據，自2020年5月迄今，記錄到的額外自然死亡人數超過14萬人。

南非主要的私人醫療保險業者Discovery估計，這些死亡人數中，約90%與新型冠狀病毒有關，實際染疫病故人數可能超過12萬人。

南非官方統計，境內累計近150萬起COVID-19確診病例，其中近4萬8500人病故。但統計學者認為，這些數據被低估了。

統計學者的發現大致與COVID-19抗體調查一致，這類調查可檢測人體是否感染過病毒，即使已康復也適用。

上周公布的一項研究，調查了來自4個省分近5000名捐血人，發現32%到63%的抽樣個人在疫情爆發後感染過病毒；與此相較，臨床上的確診率只有2%到3%。

© 2021 AFP