安卓新功能 可面部表情控制手機造福殘友

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（法新社舊金山23日電） 谷歌（Google）今天表示，有語言或肢體障礙者今後可以轉動眼球、微笑等面部表情操控安卓系統智慧手機，毋庸動手。

安卓系統兩種新工具增添手機學習功能，手機的前置鏡頭可偵測用戶的臉部與眼球動態。

用戶可透過微笑、張開口、眼球移動等動作，控制手機回到上一頁、下一頁、進行快速設定等，甚至透過眼球移動來滑動螢幕與打字。

Google說：「為讓人人都能更容易操作安卓（Android）系統，我們研發出新工具讓手機更好操控，且能靠面部表情完成與人通聯。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，全美有6100萬成人屬殘疾人士，驅使Google、蘋果與微軟等科技大廠競相研發能供殘疾人士使用的產品與服務。

Google在安卓增添兩項新利器，一是名為Camera Switches的輔助功能，可讓用戶透過面部表情控制手機。程式可透過前置鏡頭，偵測用戶表情進行手機操控，例如透過微笑、張開口、眼球移動等動作瀏覽手機，甚至透過眼球移動打字。

另一是Project Activate，這是一款新的安卓應用程式，供人以面部表情進行操作，比如讓手機播放錄製的短語音、發送簡訊或撥打電話。

目前在澳洲、巴西、加拿大與美國的Google Play，已能下載免費的Project Activate應用程式。

© 2021 AFP